João Bosco & Vinicius tocam hoje nos 33 anos de Laguna Carapã

O município de Laguna Carapã, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, comemora hoje 33 anos de emancipação político-administrativa. Feriado municipal, a data será celebrada com grande show da dupla João Bosco & Vinicius, que se apresenta na cidade a partir das 22h. O evento é o pontapé inicial para a programação da Festa do Pé de Soja Solteiro, realizada na cidade no próximo fim de semana, de 25 a 27 de abril.

O prefeito de Laguna Carapã, Itamar Bilibio, disse que a apresentação é mais um presente da Prefeitura Municipal para os lagunenses, abrindo as celebrações que devem se estender ao longo de todo o fim de semana. “A celebração do aniversário de nossa cidade é sempre uma data importante, e já que estamos todos animados com o Pé de Soja, decidimos antecipar as comemorações com esse grande show”, afirmou. “Um evento de graça, em um feriado, para abrir definitivamente as comemorações e garantir muita alegria e celebração para toda a família”, acrescentou.

A apresentação começa a partir das 22h, próximo ao ginásio de esportes Agenor Nava.

Pé de Soja Solteiro

Laguna Carapã se prepara para sediar mais uma edição do tradicional Concurso Pé de Soja solteiro, evento famoso na região e que atrai produtores de todo o Brasil e até dos países vizinhos, como Paraguai e Argentina. Este ano, o produtor responsável pelo pé de soja com maior número de vagens com sementes será premiado com uma moto 0km. Uma novidade desta edição é a premiação também dos trabalhadores das lavouras e propriedades rurais do município, que concorrerão ao sorteio de outra moto 0km.

A festa conta ainda com ampla programação que mexe com a rotina da cidade, incluindo exposição de produtos e maquinários agrícolas, praça de alimentação, parque infantil e shows musicais. A entrada é franca.

A festa começa na sexta-feira, dia 25 de abril, com apresentação das duplas Pedro Paulo & Alex e Edy Britto & Samuel. No sábado, 26, será a vez da cantora Naiara Azedo e a dupla Henrique & Diego, apresentações que devem atrair o maior público para o parque de exposições Colorindo Pezzarico. No domingo, 27, é a vez dos cantores Panda, Renan Diego e Dom Ramon Sanfoneiro do Pantanal.