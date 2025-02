Jogando em casa, DAC estreia hoje na Copa do Brasil

O Dourados Atlético Clube (DAC) faz sua estreia em competições nacionais nesta quarta-feira (26), enfrentando o Caxias-RS pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida marca um momento histórico para o clube, que busca avançar na competição.

O confronto será realizado às 15h, no Estádio Douradão. Os ingressos podem ser adquiridos on-line no site do DAC ou em pontos físicos como Salim Esportes e Camisa 10 Esporte, em Dourados.

A meia-entrada será vendida apenas no dia do jogo, diretamente no estádio. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um responsável legal.

A diretoria do DAC reforça a importância do apoio da torcida para motivar os jogadores em campo.