Jogos Abertos de Dourados definem campeões do vôlei nesta quarta-feira

Os Jogos Abertos de Dourados (JADs), realizados pela Fundação de Esportes de Dourados (Funed), chega à fase final e já tem decisão na modalidade de voleibol. Iniciados em 15 de setembro, com disputas de voleibol, os JADs definirão os campeões da modalidade, nas categorias masculino e feminino, nesta quarta-feira, 8 de outubro.

O vôlei contou com oito equipes no masculino, divididas em dois grupos de quatro na primeira fase, passando apenas dois de cada grupo para fazer semi final. No feminino foram sete equipes na primeira fase, divididas em dois grupos também, um de quatro e uma de três equipes, também passando duas de cada chave para a semi final.

Os finalistas foram definidos na noite desta segunda-feira (6), em partidas realizadas nas quadras do complexo esportivo Jorjão, no Jardim Água Boa. Na categoria masculino, o Skill Sports venceu o Skill Dinomaster por 2 sets a 0 e o SMB/CT PIMENTEL venceu o time da UFGD por 2 sets a 1.

Na categoria feminino a semifinal teve como vencedores a Passe Skill e a Skill Black, que venceram, respectivamente, as equipes do MUV e Serpentes do Vôlei, ambas por 2 sets a 0.

As finais, entre Skill Sport e SMB/CT Pimentel, categoria masculino, serão nesta quarta (8), no ginásio de esportes da Unigran. A primeira partida com início às 18h45 e a segunda às 19h30.

FUTSAL

Já o futsal inicia nesta terça-feira (7) as disputas da fase de quartas-de-final, também no ginásio da Unigran. Pelo feminino, às 18h45, Colonial enfrenta o Projeto Bate Bola. Pelo masculino, às 19h30, Juventude AG x Ajax FC e, às 20h15, APAEFS x Unigran.

Na sexta-feira, também no ginásio da Unigran, às 18h45, pelo feminino, jogam Projeto Bate Bola x UFGD. No masculino, às 19h30, Mato Grosso do Sul x Borsoi e, às 20h15, UFGD x Amigos do RK.

O futsal feminino tem chave única e todas as equipes jogam entre sim.

JADS

A organização do Jogos Abertos de Dourados é da Fundação de Esportes (Funed) e tem por objetivo promover a interação entre os bairros da cidade; estimular o desenvolvimento esportivo no município; oportunizar o acesso dos participantes ao esporte de rendimento e contribuir para o desenvolvimento integral do atleta como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte.