Inscrição para atividades esportivas gratuitas no Jorjão estão abertas

Estão abertas as inscrições para diversas modalidades esportivas gratuitas no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão. As atividades são voltadas para crianças e adultos com o objetivo de incentivar a prática esportiva, promover mais saúde para a população e ampliar o acesso ao lazer.

Para o público adulto estão disponíveis aulas de alongamento, às quartas e sextas-feiras, a partir das 8h30; treinamento funcional, às terças e sextas-feiras, também às 8h30; e ritmos, com aulas aos sábados, às 8h30.

As crianças a partir de sete anos podem se inscrever na modalidade de futsal, em turma mista, com aulas às quartas e sextas-feiras, às 13h30. Já para crianças acima de 10 anos, há vagas abertas para voleibol (terças e quintas-feiras, às 13h), basquetebol (segundas, quartas e sextas-feiras, às 13h), futebol de campo suíço (quartas e sextas-feiras, às 8h) e futebol de campo sintético (terças e quintas-feiras).

Inscrição

Quem se interessar nas modalidades disponíveis deve procurar o Complexo Esportivo Jorjão, de segunda a sexta, das 7h às 17h, para obter mais informações e realizar a inscrição.

As atividades são promovidas pela Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), que informa que todas as modalidades oferecidas no Jorjão contam com acompanhamento de profissionais habilitados, garantindo qualidade técnica e segurança aos participantes.

A Funed também disponibiliza aulas de natação e hidroginástica no complexo, porém, neste momento, as vagas para essas atividades já estão totalmente preenchidas. Os interessados podem participar da lista de espera.