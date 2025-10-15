Veículos de Comunicação
Jovem de 20 anos é espancada e internada com fratura em braço

Jhonatan Xavier

Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos
Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos

Uma jovem de 20 anos foi internada no Hospital da Vidam, em Dourados, nesta terça-feira (14), após sofrer graves agressões do esposo, identificado como Hugo, de 20 anos, que resultaram em uma fratura no braço.

Segundo as informações policiais, o casal estava em casa, na Aldeia Bororó, Reserva Indígena de Dourados, quando iniciaram discussão, momento que o autor pegou um pedaço de madeira para acertar a jovem foi atingida na cabeça e em diversas partes do corpo.

Ela sofreu fratura em um dos braços e múltiplas lesões, sendo socorrida e levada para o Hospital da Vida. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, sendo autuado em flagrante por lesão corporal dolosa. 

