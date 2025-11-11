Jovem de 22 anos é preso com três fuzis e drogas em Ponta Porã

O jovem E.R.V.V., de 22 anos, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Ele foi encaminhando à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) hoje pela Polícia Civil, no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Segundo a polícia, a investigação começou a partir da troca de informações de inteligência com outras equipes policiais, quando apurou-se que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas e armas em uma residência localizada no Bairro Carandá, em Ponta Porã – cidade localizada a 120km de Dourados.

Ao avistar a polícia, o morador da residência tentou se desfazer de uma mala contendo três fuzis, um calibre .556 e dois calibre 7.62 mm, além de quatro carregadores de 7.62 mm e dois de .556 mm. Ele lançou a mala por cima do muro.

De acordo com a polícia, na residência, ainda foi localizada a quantia de 700g de cocaína e 1,230 kg de substância análoga a skunk, escondida nos fundos da residência.