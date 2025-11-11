Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Operação Protetor de Divisas e Fronteiras

Jovem de 22 anos é preso com três fuzis e drogas em Ponta Porã

Kátia Kuratone

Ao avistar a polícia, o morador da residência tentou se desfazer de uma mala contendo três fuzis, um calibre .556 e dois calibre 7.62 mm, além de quatro carregadores de 7.62 mm e dois de .556 mm. (Divulgação/PCMS)
Ao avistar a polícia, o morador da residência tentou se desfazer de uma mala contendo três fuzis, um calibre .556 e dois calibre 7.62 mm, além de quatro carregadores de 7.62 mm e dois de .556 mm. (Divulgação/PCMS)

O jovem E.R.V.V., de 22 anos, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Ele foi encaminhando à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) hoje pela Polícia Civil, no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Segundo a polícia, a investigação começou a partir da troca de informações de inteligência com outras equipes policiais, quando apurou-se que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas e armas em uma residência localizada no Bairro Carandá, em Ponta Porã – cidade localizada a 120km de Dourados.

Ao avistar a polícia, o morador da residência tentou se desfazer de uma mala contendo três fuzis, um calibre .556 e dois calibre 7.62 mm, além de quatro carregadores de 7.62 mm e dois de .556 mm. Ele lançou a mala por cima do muro.

De acordo com a polícia, na residência, ainda foi localizada a quantia de 700g de cocaína e 1,230 kg de substância análoga a skunk, escondida nos fundos da residência.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos