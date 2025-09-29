Jovem é morto a tiros e corpo é encontrado no Santa Felicidade em Dourados

O corpo de um jovem identificado como David Daniel de Oliveira Gomes, de 19 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (29) nos fundos do bairro Santa Felicidade, em Dourados, às margens de um córrego.

Segundo informações da polícia, o rapaz apresentava sinais de execução, com ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo. A suspeita inicial é de que o crime tenha ocorrido ainda no início da tarde. Moradores da região acionaram a Polícia Militar após localizarem o corpo em meio à mata.

Equipes da perícia técnica foram chamadas para realizar os levantamentos no local. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura autoria e motivação do homicídio.