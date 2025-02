Jovem é preso com droga escondida em tanque de combustível de veículo

OPORTUNIDADE

Agraer abre 52 vagas com salários de até R$ 7,2 mil

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) anunciou a abertura de 52 vagas em processo seletivo com salários que chegam a R$ 7,2 mil. As inscrições estão abertas até 10 de março de 2025 e devem ser realizadas pelo site oficial de concursos do Mato Grosso do Sul. As oportunidades abrangem cargos de […]