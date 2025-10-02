Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

INVESTIGAÇÕES

Jovem foi executado após falhar em homicídio encomendado

Jhonatan Xavier

Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos
Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos

Apurações do Setor de Investigações Gerais (SIG), apontam que o jovem identificado como David Daniel de Oliveira Gomes, de 19 anos, morto a tiros no dia 29 de setembro em uma região de mata nas margens do Córrego Engano, no bairro Jardim Santa Felicidade, em Dourados, teria sido executado por falhar em matar uma outra pessoa.

Inicialmente, a hipótese era que o crime estivesse ligado a dívidas com traficantes. No entanto, as investigações conduzidas pelo SIG, apontaram nova motivação [, David havia sido contratado para matar um desafeto, mas não teve sucesso no atentado e foi eliminado como forma de retaliação.

O mandante, identificado como Eduardo Brites, de 21 anos, confessou o esquema após prisão em Fátima do Sul, afirmando que David tentou matar o alvo apenas com disparos à residência, sem completar a execução. Temendo ser denunciado como autor intelectual, ordenou a morte do jovem.

Para atrair a vítima à emboscada, o executor forçou outra pessoa, sob ameaça, a chamá-lo até o local. No local, David foi alvejado nas costas, nádegas, cabeça e nuca. A arma não foi encontrada, e o autor disse ter descartado o revólver em um riacho.

Além de Eduardo, o cunhado que ajudou na fuga foi preso e autuado por favorecimento real. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca confirmar todas as circunstâncias e eventuais outros envolvidos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Mercadorias são matérias-primas para a fabricação de alimentos / Foto: Assecom/Reprodução

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Vigilância apreende 3 toneladas de itens vencidos em empresa de alimentos

A Vigilância Sanitária de Dourados divulgou que apreendeu 659 itens vencidos em uma empresa de alimentos localizada no município, totalizando aproximadamente 3 toneladas de produtos fora do prazo de validade. Durante a fiscalização, constatou-se que diversos insumos estavam com prazo expirado e ainda armazenados junto a produtos válidos, o que caracterizou risco à saúde pública. […]