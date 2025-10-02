Jovem foi executado após falhar em homicídio encomendado

Apurações do Setor de Investigações Gerais (SIG), apontam que o jovem identificado como David Daniel de Oliveira Gomes, de 19 anos, morto a tiros no dia 29 de setembro em uma região de mata nas margens do Córrego Engano, no bairro Jardim Santa Felicidade, em Dourados, teria sido executado por falhar em matar uma outra pessoa.

Inicialmente, a hipótese era que o crime estivesse ligado a dívidas com traficantes. No entanto, as investigações conduzidas pelo SIG, apontaram nova motivação [, David havia sido contratado para matar um desafeto, mas não teve sucesso no atentado e foi eliminado como forma de retaliação.

O mandante, identificado como Eduardo Brites, de 21 anos, confessou o esquema após prisão em Fátima do Sul, afirmando que David tentou matar o alvo apenas com disparos à residência, sem completar a execução. Temendo ser denunciado como autor intelectual, ordenou a morte do jovem.

Para atrair a vítima à emboscada, o executor forçou outra pessoa, sob ameaça, a chamá-lo até o local. No local, David foi alvejado nas costas, nádegas, cabeça e nuca. A arma não foi encontrada, e o autor disse ter descartado o revólver em um riacho.

Além de Eduardo, o cunhado que ajudou na fuga foi preso e autuado por favorecimento real. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca confirmar todas as circunstâncias e eventuais outros envolvidos.