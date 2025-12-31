Veículos de Comunicação
Jovem que esfaqueou mototaxista para roubar moto é preso em Dourados

Jhonatan Xavier

Autor foi localizado e preso na tarde desta terça-feira (30) / Foto: SIG/Reprodução
Policiais civis do Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) de Dourados, prenderam em flagrante, no fim da tarde desta terça-feira (30), Maikom Camargo da Cruz, de 18 anos, acusado de esfaquear um mototaxista e tentar roubar a moto dele, por volta das 20h do último domingo (28), na região do Jardim Esplanada, em Dourados.

Segundo as informações policiais, a vítima trabalhava como moto taxista e recebeu uma solicitação de corrida por meio de um aplicativo, com origem no bairro Canaã I e destino ao bairro Esplanada. Ao chegar no destino, uma região com pouca iluminação e características de chácaras, o passageiro anunciou o assalto e, em seguida, desferiu golpes de faca nas costas da vítima, com o objetivo de subtrair a motocicleta modelo Honda/Fan 160, de cor vermelha.

Ferido, o mototaxista conseguiu acelerar a motocicleta e fugir do local, buscando ajuda em um estabelecimento comercial próximo. O SAMU foi acionado e encaminhou o homem ao Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico em razão da gravidade das lesões.

A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu identificar o Maikom, morador da região de onde a corrida havia sido solicitada. Ele foi localizado no fim da tarde desta terça-feira (30) e confessou o crime, tendo indicado o local onde havia descartado a faca e um capacete subtraído da vítima.

O capacete foi localizado em meio ao matagal, mas a faca não foi encontrada. Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido à sede da SIG/Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime de Latrocínio tentado.

