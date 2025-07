Jovem sem CNH é flagrado pilotando moto com mais de R$ 40 mil em débitos

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) apreendeu uma moto Yamaha Factor, de cor prata, com mais de R$ 40 mil em débitos. O caso ocorreu durante patrulhamento preventivo pela cidade no domingo (6/). O veículo foi abordado inicialmente devido ao escapamento alterado, provocando perturbação sonora.

Ao realizar a checagem dos dados da moto, os agentes constataram uma longa lista de infrações gravíssimas. O veículo acumulava mais de R$ 44 mil em débitos de multas por práticas perigosas no trânsito, como malabarismo, excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestres, entre outras irregularidades.

Durante a abordagem, também foi identificado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a placa da motocicleta estava com o lacre rompido. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa condição configura infração passível de recolhimento imediato do veículo ao pátio do Detran, como medida administrativa.