Início Dourados

ENTREVISTA

Juros abusivos tornam dívidas em bola de neve; advogado orienta revisão

Jhonatan Xavier

Heltonn Gomes orienta revisão do contrato para reduzir jutos e quitar dívidas / Foto: Raíssa Vitória/Massa FM Dourados
O quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (15) recebeu o advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Assessoria Jurídica, que dá continuidade ao tema endividamento. Na última edição do quadro o tema abordado foi a lei do superendividamento. Hoje o advogado aborda a questão dos juros abusivos e as formas para quitação das dívidas.

“Hoje 80 milhões de brasileiros estão endividados e acabam buscando créditos facilitados junto aos bancos e consignados, mas com o passar do tempo não conseguem mais pagar devido aos juros. Nós orientamos as pessoas a verificar se não estão pagando coisas indevidamente, refinanciando a dívida e gerando outra muito maior”, afirma.

Heltonn também falou sobre processos judicializados que, muitas vezes, resultam em apreensão de bens, entre outras medidas. Segundo ele, a principal medida é buscar a orientação de um especialista para revisar os juros e entrar com ações para a diminuição de juros e quitação das dívidas.

“Às vezes a pessoa não se endividou por má fé, mas por diversos fatores, como desemprego, entre outros. A justiça entende cada caso e situação. O importante é buscar orientação específica para buscar as melhores opções de quitação”, explica.

Confira a entrevista na íntegra:

