Justiça converte prisão em domiciliar e Razuk vai usar tornozeleira eletrônica

A Justiça de Mato Grosso do Sul deferiu a conversão da prisão preventiva, em prisão domiciliar à Roberto Razuk, de 84 anos, pai do deputado estadual Neno Razuk. As informações foram confirmadas à Rádio Massa FM na manhã desta quarta-feira (26), pelo advogado de defesa da Família Razuk, João Arnar Ribeiro.

Segundo a defesa, as medidas administrativas serão implementadas ainda nessa manhã, para serem aplicadas exclusivamente à Roberto Razuk, em razão de seu estado de saúde. Ele irá utilizar monitoramento eletrônico.

Razuk foi detido na manhã desta terça-feira (25) durante a 4ª fase da Operação Successione, desencadeada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). O empresário, que já foi deputado, foi preso junto com dois dos filhos, Rafael e Jorge Razuk, irmãos do parlamentar.

Conforme o RCN67 informou anteriormente, a família afirma que Roberto apresenta estado de saúde gravíssimo e depende de oxigênio diariamente. Também há informações de que ele está em tratamento contra o câncer.

Operação Successione e Prisão de Roberto Razuk

De acordo com o MPMS, a ação tem como objetivo desarticular suspeita de exploração de jogos ilegais no Estado. “As fases anteriores da Operação Successione revelaram a atuação de uma organização criminosa armada, violenta, que se dedicava à exploração de jogos ilegais, corrupção e demais delitos correlatos, responsável por roubos com emprego de arma de fogo, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho em Campo Grande, em razão do vácuo deixado após a operação Omertá”, diz em nota o Ministério Público.

Ao todo, a Justiça determinou o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão preventiva. A operação aconteceu em Dourados, Campo Grande, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã. Também houve alvos no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul

Trajetória da Família Razuk

Roberto Razuk é casado com Délia Godoy Razuk, que foi vereadora e prefeita de Dourados por duas vezes, sendo em 2011, por quatro meses como interina, e entre 2017 a 2020. Eles são pais do atual deputado estadual Roberto Razuk Filho, o Neno, de Jorge Razuk e Rafael Razuk.

Está não é a primeira prisão de Razuk, em 2003, ele foi condenado a 20 anos de prisão acusado por vários crimes. Já em 2005, Razuk passou a cumprir pena no regime semiaberto. Em 2007, voltou a ser preso, na Operação Xeque-Mate, deflagrada pela Polícia Federal para combater o jogo do bicho e a exploração ilegal de máquinas caça-níquel em Mato Grosso do Sul. Em 2014, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul anulou as provas e inocentou todos os investigados.