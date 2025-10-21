Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

JUSTIÇA

Justiça Itinerante de Dourados realiza abertura de ações em Amambai

Jhonatan Xavier

Ação foi realizada na última sexta-feira / Foto: Divulgação
Ação foi realizada na última sexta-feira / Foto: Divulgação

Na última sexta-feira (17), o município de Amambai (MS) sediou uma ação da Justiça Itinerante de Dourados, em parceria com a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a prefeitura e a Câmara Municipal.

Durante a iniciativa, foram abertas 51 ações processuais, atendendo mais de 100 pessoas da comunidade local. O principal serviço solicitado foi a conversão de união estável em casamento, 50 processos, além de um pedido de restabelecimento de união estável.

A ação faz parte da diretriz do TJMS de aproximar o Poder Judiciário da população que enfrenta barreiras de acesso, como custos ou distância, oferecendo atendimento gratuito para questões de família e sucessões, guarda de filhos, pensão alimentícia, dentre outras.

O evento também contou com a presença da “Van dos Direitos” da Defensoria, que presta assistência jurídica integral e gratuita, além de orientação preventiva e mediação de conflitos. Os organizadores destacaram a importância de garantir cidadania e regularização de direitos de pessoas em situação vulnerável.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos