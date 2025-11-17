Justiça libera três dos cinco envolvidos em assassinato de padre

A justiça de Dourados liberou três, dos cinco envolvidos no assassinato do padre Alexsandro da Silva Lima, após audiência de custódia realizada neste domingo (16).
Duas adolescentes de 17 anos e João Victor Martins Vieira, de 18 anos, foram liberados depois da análise das circunstâncias da prisão e do material apresentado. Com isso, permanecem detidos um menor de idade e Leanderson de Oliveira Júnior, 18 anos, apontado como autor do crime.
Segundo as informações policiais, as investigações continuam em andamento e uma coletiva de imprensa foi marcada para a manhã desta segunda-feira (17), onde serão apresentadas as atualizações do caso.
Detalhes sobre o caso do Padre Alexsandro
Assim como o RCN67 havia informado anteriormente, o padre Alexsandro foi encontrado morto com golpes de faca e martelo na região do Distrito Industrial de Dourados. Ele estava desaparecido desde a sexta-feira (14) e o corpo foi localizado no sábado (15).