Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Justiça libera três dos cinco envolvidos em assassinato de padre

Jhonatan Xavier

Audiência foi realizada neste domingo (16) / Foto: Leandro Holsbach/Reprodução
Audiência foi realizada neste domingo (16) / Foto: Leandro Holsbach/Reprodução

A justiça de Dourados liberou três, dos cinco envolvidos no assassinato do padre Alexsandro da Silva Lima, após audiência de custódia realizada neste domingo (16).

Duas adolescentes de 17 anos e João Victor Martins Vieira, de 18 anos, foram liberados depois da análise das circunstâncias da prisão e do material apresentado. Com isso, permanecem detidos um menor de idade e Leanderson de Oliveira Júnior, 18 anos, apontado como autor do crime.

Notícias Relacionadas

Segundo as informações policiais, as investigações continuam em andamento e uma coletiva de imprensa foi marcada para a manhã desta segunda-feira (17), onde serão apresentadas as atualizações do caso.

Detalhes sobre o caso do Padre Alexsandro

Assim como o RCN67 havia informado anteriormente, o padre Alexsandro foi encontrado morto com golpes de faca e martelo na região do Distrito Industrial de Dourados. Ele estava desaparecido desde a sexta-feira (14) e o corpo foi localizado no sábado (15).

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos