Justiça libera três dos cinco envolvidos em assassinato de padre

A justiça de Dourados liberou três, dos cinco envolvidos no assassinato do padre Alexsandro da Silva Lima, após audiência de custódia realizada neste domingo (16).

Duas adolescentes de 17 anos e João Victor Martins Vieira, de 18 anos, foram liberados depois da análise das circunstâncias da prisão e do material apresentado. Com isso, permanecem detidos um menor de idade e Leanderson de Oliveira Júnior, 18 anos, apontado como autor do crime.