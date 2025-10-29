Juventude AG conquista título do futsal nos Jogos Abertos de Dourados

O Juventude AG conquistou o título no futsal dos Jogos Abertos de Dourados. Nesta terça-feira (28), na decisão, o JAG venceu a Apaefs por 3 a 0 no Ginásio da Unigran e será o representante de Dourados nos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul em 2026.
A partida teve um primeiro tempo com boas chances de marcar para os dois lados, mas apenas um gol foi marcado. Ryan abriu o placar, colocando o Juventude AG na frente. Na etapa final, pesou a melhor condição física do JAG, que sacramentou a vitória, e consequentemente o título, com dois gols de Roger.
Na cerimônia de premiação, jogadores e comissão técnica receberam medalhas e o troféu das mãos do prefeito Marçal Filho.
“É uma conquista importante para a gente que nos coloca nos Jogos Abertos do Estado na nossa próxima temporada, o que faz parte do projeto do clube. Agora é recuperar os jogadores para mais uma final”, disse após a conquista o técnico Edson dos Anjos
Outra Final
O Juventude AG tem mais uma decisão. Nesta quinta-feira (30), às 20h, também no Ginásio da Unigran, acontece a partida de volta da fase final do Campeonato Estadual de Futsal. O time douradense enfrenta o Alfe Corumbá com a obrigação de vitória, já que o adversário fez 4 a 1 na partida de ida, na última segunda-feira (28), e joga pelo empate. Vencendo por qualquer placar, o JAG leva a disputa para a prorrogação e, terminando igual, o campeão sai nos pênaltis. A entrada é franca.
Para o jogo, Edson dos Anjos tem a volta do goleiro Ayran, que cumpriu suspensão e não jogou em Corumbá, e aguarda a recuperação do pivô Riquelme e do ala Ronald.