Juventude AG conquista título do futsal nos Jogos Abertos de Dourados

O Juventude AG conquistou o título no futsal dos Jogos Abertos de Dourados. Nesta terça-feira (28), na decisão, o JAG venceu a Apaefs por 3 a 0 no Ginásio da Unigran e será o representante de Dourados nos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul em 2026.

A partida teve um primeiro tempo com boas chances de marcar para os dois lados, mas apenas um gol foi marcado. Ryan abriu o placar, colocando o Juventude AG na frente. Na etapa final, pesou a melhor condição física do JAG, que sacramentou a vitória, e consequentemente o título, com dois gols de Roger.

Na cerimônia de premiação, jogadores e comissão técnica receberam medalhas e o troféu das mãos do prefeito Marçal Filho.

“É uma conquista importante para a gente que nos coloca nos Jogos Abertos do Estado na nossa próxima temporada, o que faz parte do projeto do clube. Agora é recuperar os jogadores para mais uma final”, disse após a conquista o técnico Edson dos Anjos