Juventude AG, de Dourados, enfrenta o Alfe Corumbá pelo título do Campeonato Estadual de Futsal

O Juventude AG entra em campo nesta quinta-feira (30), às 20h, no Ginásio da Unigran, pela decisão, quando acontece a partida de volta da fase final do Campeonato Estadual de Futsal.
O time douradense enfrenta o Alfe Corumbá com a obrigação de vitória, já que o adversário fez 4 a 1 na partida de ida, na última segunda-feira (28), e joga pelo empate. Vencendo por qualquer placar, o JAG leva a disputa para a prorrogação e, terminando igual, o campeão sai nos pênaltis. A entrada é franca.
Para o jogo o técnico Edson dos Anjos tem o retorno do goleiro Ayran, que cumpriu suspensão automática, e espera a recuperação do pivô Riquelme e do ala Ronald para contar com todos os atletas do elenco.
Os finalistas garantiram vaga na Copa Centro-Oeste de Futsal e disputam preferência na indicação para competições nacionais. O campeão pode escolher entre disputar a Taça Brasil ou a Copa do Brasil, ficando a outra vaga com o vice.