Juventude AG entra em campo contra Alfe Corumbá na final do Estadual de Futsal nesta quinta em Dourados

Acontece hoje, a decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal, às 20h, no Ginásio da Unigran, em Dourados. O Juventude AG entra em campo contra o Alfe Corumbá pela partida de volta da fase final da competição. A entrada para o torcedor é franca.

O jogador Batalha, atacante do time douradense participou do Programa Microfone Aberto e convocou a torcida para prestigiar o jogo. “Estamos confiantes e vamos em busca da vitória em casa”, afirmou.

A final começou na última segunda-feira (27) com vitória do time de Corumbá, em casa, por 4 a 1 e agora tem a vantagem do empate. Ao JAG, o único resultado possível é a vitória, por qualquer placar, que leva a disputa para prorrogação. Se o tempo extra terminar empatado, o campeão sai nos pênaltis.

Os finalistas garantiram vaga na Copa Centro-Oeste de Futsal e disputam preferência na indicação para competições nacionais na próxima temporada. O campeão pode escolher entre disputar a Taça Brasil ou a Copa do Brasil, ficando a outra vaga com o vice.

Confira a entrevista na íntegra: