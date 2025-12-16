Kits escolares para o ano letivo de 2026 chegam a Dourados

Os kits escolares do ano letivo de 2026 já estão em Dourados, conforme informou a Secretaria Municipal de Educação. Segundo a Prefeitura, a ação inédita antecipa o planejamento pedagógico e garante que os alunos iniciem o ano letivo com todos os materiais necessários, que serão entregues logo no primeiro dia de aula.

No ano de 2025 os kits também foram entregues no primeiro dia de aula, mas exigiu uma força tarefa para seleção do material que só chegou ao município poucos dias antes do início do ano letivo.

“Pela primeira vez em Dourados, algo que nunca aconteceu, essas carretas chegam com milhares de kits escolares praticamente dois meses antes do início das aulas”, destacou o prefeito Marçal Filho, que acompanhou a chegada das 5 carretas com os kits.

Conforme ressaltou o prefeito Marçal Filho, a antecipação é resultado de um planejamento estruturado em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e faz parte da política da atual gestão de investir continuamente na qualidade do ensino. “É assim que nós queremos valorizar a educação e continuar avançando”, enfatizou.

“Queremos acabar com aquela história de kit escolar que demorava a chegar, às vezes só em junho ou julho, obrigando pais e mães a desembolsarem recursos próprios”, pontuou. “Nosso objetivo é atender as famílias desde o primeiro dia de aula e aprimorar cada vez mais”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, explicou que os kits atendem às especificidades de cada etapa de ensino. “Teremos kits para o berçário, maternal I e II, pré I e pré II, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano e também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, enumerou. “Cada conjunto foi pensado de acordo com a faixa etária e possui materiais de qualidade”, destacou.

Os materiais escolares adquiridos seguem rigorosamente as normas estabelecidas por órgãos como a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), assegurando segurança e durabilidade aos alunos.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Dourados atende cerca de 34 mil estudantes, distribuídos em 46 escolas, 39 Centros de Educação Infantil (Ceim’s) e 18 unidades conveniadas. (Com informações da Assessoria)