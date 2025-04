Laboratório Artemis une qualidade técnica e de atendimento em Dourados

Os proprietários do Artemis Laboratório de Anatomia Patológica Análises Clínicas e Medicina Personalizada, o médico Fábio Rocha e o biomédico, Pablo Krauss, foram os entrevistados do quadro “Vitrine de Negócios” do programa Microfone Aberto desta sexta-feira (4/4).

Eles ressaltaram que em quatro anos de clínica, a proposta principal segue sendo o desenvolvimento do atendimento de excelência voltado para a essência da saúde das pessoas, informando sobre a importância do cuidado com a prevenção da saúde. Atualmente são duas unidades em Dourados.

“Nosso diferencial é unir a qualidade técnica com a qualidade de atendimento”, destaca o dr. Fábio Rocha.

Confira a entrevista na íntegra: