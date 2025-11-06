Veículos de Comunicação
Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

Ladrões invadem empresa e levam cofre com R$ 100 mil

Jhonatan Xavier

Ocorrência foi registrada da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Adilson Domingos
Ocorrência foi registrada da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Adilson Domingos

A Polícia Civil de Dourados investiga um crime de furto registrado na madrugada desta quarta-feira (5), em uma empresa localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, na região central da cidade, de onde foi levado um cofre com a quantia de R$ 100 mil.

Segundo as informações policiais, além do cofre com o montante, os autores também levaram peças, ferramentas de trabalho e lâminas de cheque do estabelecimento.

O furto foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados e segue em investigação para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

