Latrocínio; corpo de idoso é encontrado em lavoura

O corpo de Antônio Pedroso da Silva, 72 anos, foi encontrado na noite desta segunda-feira (10/3) em uma lavoura de milho em Novo Horizonte do Sul. Ele foi vítima de latrocínio e assassinado com cerca de 10 golpes de extintor de incêndio na cabeça na tarde de domingo (9/3). Quatro pessoas foram detidas pelo crime.

Os suspeitos são Ricardo da Silva Janosski, 20 anos; Enrique Eduardo Cassiano Ortiz, 19 anos; Odair Ramos dos Anjos, 20 anos; e uma adolescente de 17 anos. Eles foram presos em Dourados e encaminhados à delegacia de Ivinhema. Segundo a investigação, o grupo planejou o crime e usou a menor para atrair a vítima.

De acordo com as informações policiais, após matar Antônio, os criminosos colocaram seu corpo no porta-malas do carro dele e o abandonaram em uma área de mata próxima a um rio. Em seguida, fugiram para Jateí, na casa de parentes da adolescente, e depois seguiram para Dourados, onde foram presos.

Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos realizaram transferências via Pix da conta da vítima, incluindo um pagamento de R$ 37 mil. Além disso, o veículo dele, um Fiat Uno, foi furtado e depois abandonado em outro local.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil prendeu o grupo em um hotel de Dourados e os levou para a delegacia de Ivinhema, que conduz o caso. O delegado Robson Ferraz afirmou que o crime está esclarecido e que as buscas agora se concentram na localização do veículo da vítima.