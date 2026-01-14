Veículos de Comunicação
Início Dourados

TRÁFICO DE DROGAS

Lavoura para produção de 12 toneladas de maconha foi destruída na fronteira do Paraguai com MS

Kátia Kuratone

A operação foi no Departamento de Concepción, em uma área conhecida como Tapytangua, na cidade de Yby Yaú, que está há pouco mais de 100 km da fronteira do país com o Brasil, em Mato Grosso do Sul. (Foto: Divulgação/Senad)
A operação foi no Departamento de Concepción, em uma área conhecida como Tapytangua, na cidade de Yby Yaú, que está há pouco mais de 100 km da fronteira do país com o Brasil, em Mato Grosso do Sul. (Foto: Divulgação/Senad)

Quatro hectares de plantação de maconha, que seriam suficientes para produção de 12 toneladas da droga, foram destruídos pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai.

A operação foi no Departamento de Concepción, em uma área conhecida como Tapytangua, na cidade de Yby Yaú, que fica a cerca de 100 km da fronteira do Paraguai com o Brasil, em Mato Grosso do Sul.

Segundo divulgado pela Senad, os agentes patrulharam o local ao longo do dia de ontem, quando encontraram e destruíram a lavoura que contava com apoio logístico de dois acampamentos clandestinos, utilizados pra o armazenamento de sementes destinadas ao plantio.

