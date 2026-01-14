Lavoura para produção de 12 toneladas de maconha foi destruída na fronteira do Paraguai com MS

Quatro hectares de plantação de maconha, que seriam suficientes para produção de 12 toneladas da droga, foram destruídos pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai.

A operação foi no Departamento de Concepción, em uma área conhecida como Tapytangua, na cidade de Yby Yaú, que fica a cerca de 100 km da fronteira do Paraguai com o Brasil, em Mato Grosso do Sul.

Segundo divulgado pela Senad, os agentes patrulharam o local ao longo do dia de ontem, quando encontraram e destruíram a lavoura que contava com apoio logístico de dois acampamentos clandestinos, utilizados pra o armazenamento de sementes destinadas ao plantio.