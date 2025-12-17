Líder de organização criminosa Neno Razuk é condenado a 15 anos de prisão

A 4ª Vara Criminal de Campo Grande condenou nesta segunda-feira (15), o deputado estadual da bancada de Dourados, Roberto Razuk Filho (Neno Razuk), do PL-MS, e outras 11 pessoas, por associação a uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. O deputado foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão e poderá recorrer em liberdade.
Também foram condenados empresários, estudantes e assessores parlamentares ligados à organização criminosa que controlava o jogo do bicho no Estado. A acusação apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), aponta a prática de crimes como roubo majorado, exploração de jogos de azar e corrupção.
Investigações e Acusações
As investigações do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) apontam que Neno teria ampliado sua atuação em Campo Grande após a queda da família Name, antigo grupo que controlava o jogo do bicho na capital.
Ainda segundo as informações, foram condenados junto com o deputado, Gilberto Luis dos Santos e Manoel José Ribeiro, que já estão presos; Carlito Gonçalves Miranda e Taygor Ivan Moretto Pelissari, foragidos; José Eduardo Abduladah, que deve continuar em prisão domiciliar; Edilson Rodrigues Ferreira, Diogo Francisco, Valnir Queiroz Martinelli, Wilson Souza Goulart e Júlio Cezar Ferreira dos Santos, que terão o direito de recorrer em liberdade; e Mateus Aquino Júnior, que está sendo procurado.
O caso teve início em 2023, quando o MPMS denunciou o grupo do deputado Neno Razuk por envolvimento em uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho. O parlamentar foi apontado como o chefe por constituir uma organização criminosa dedicada à prática dos crimes de roubo majorado, exploração de jogos de azar, corrupções, entre outros.
A Operação Omertà e o Envolvimento de Neno Razuk
Segundo a investigação do MPMS, o deputado tinha o controle das máquinas usadas no jogo do bicho no interior e em Campo Grande. Após a prisão de Jamil Name e Jamil Name Filho na Operação Omertà, Razuk teria entrado na disputa pelo comando da contravenção em Campo Grande. As investigações apontam ainda que a organização criminosa que seria comandada pelo parlamentar teria participado de uma série de roubos à mão armada, cometidos durante o dia e no centro da cidade.
Conforme o RCN67 havia informando anteriormente, em novembro deste ano, o pai e os irmãos do deputado estadual Neno Razuk foram presos durante a quarta fase da Operação Successione, que investiga o jogo do bicho. Rafael e Jorge Razuk estão custodiados no Presídio de Dourados. Com eles foram apreendidos mais de R$ 300 mil, armas, munição e máquinas usadas para registrar apostas do jogo do bicho.
O empresário e ex-deputado Roberto Razuk teve o direito de cumprir prisão domiciliar, devido seu estado de saúde e a idade avançada.