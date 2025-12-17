Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

JOGO DO BICHO

Líder de organização criminosa Neno Razuk é condenado a 15 anos de prisão

Jhonatan Xavier

Neno Razuk foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão e poderá recorrer em liberdade. / Foto: Reprodução/Luciana Nassar/ALEMS
Neno Razuk foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão e poderá recorrer em liberdade. / Foto: Reprodução/Luciana Nassar/ALEMS

A 4ª Vara Criminal de Campo Grande condenou nesta segunda-feira (15), o deputado estadual da bancada de Dourados, Roberto Razuk Filho (Neno Razuk), do PL-MS, e outras 11 pessoas, por associação a uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. O deputado foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão e poderá recorrer em liberdade.

Também foram condenados empresários, estudantes e assessores parlamentares ligados à organização criminosa que controlava o jogo do bicho no Estado. A acusação apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), aponta a prática de crimes como roubo majorado, exploração de jogos de azar e corrupção.

Investigações e Acusações

As investigações do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) apontam que Neno teria ampliado sua atuação em Campo Grande após a queda da família Name, antigo grupo que controlava o jogo do bicho na capital.

Ainda segundo as informações, foram condenados junto com o deputado, Gilberto Luis dos Santos e Manoel José Ribeiro, que já estão presos; Carlito Gonçalves Miranda e Taygor Ivan Moretto Pelissari, foragidos; José Eduardo Abduladah, que deve continuar em prisão domiciliar; Edilson Rodrigues Ferreira, Diogo Francisco, Valnir Queiroz Martinelli, Wilson Souza Goulart e Júlio Cezar Ferreira dos Santos, que terão o direito de recorrer em liberdade; e Mateus Aquino Júnior, que está sendo procurado.

Notícias Relacionadas

O caso teve início em 2023, quando o MPMS denunciou o grupo do deputado Neno Razuk por envolvimento em uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho. O parlamentar foi apontado como o chefe por constituir uma organização criminosa dedicada à prática dos crimes de roubo majorado, exploração de jogos de azar, corrupções, entre outros.

A Operação Omertà e o Envolvimento de Neno Razuk

Segundo a investigação do MPMS, o deputado tinha o controle das máquinas usadas no jogo do bicho no interior e em Campo Grande. Após a prisão de Jamil Name e Jamil Name Filho na Operação Omertà, Razuk teria entrado na disputa pelo comando da contravenção em Campo Grande. As investigações apontam ainda que a organização criminosa que seria comandada pelo parlamentar teria participado de uma série de roubos à mão armada, cometidos durante o dia e no centro da cidade.

Conforme o RCN67 havia informando anteriormente, em novembro deste ano, o pai e os irmãos do deputado estadual Neno Razuk foram presos durante a quarta fase da Operação Successione, que investiga o jogo do bicho. Rafael e Jorge Razuk estão custodiados no Presídio de Dourados. Com eles foram apreendidos mais de R$ 300 mil, armas, munição e máquinas usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

O empresário e ex-deputado Roberto Razuk teve o direito de cumprir prisão domiciliar, devido seu estado de saúde e a idade avançada.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Inscrições on-line seguem até esta quarta-feira (17) / Foto: Arquivo/Malu Pessota/MEC/Reprodução

PRAZO

Termina hoje as inscrições do processo seletivo para professores das escolas indígenas

Termina nesta quarta-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Indígena de formação de cadastro reserva para contratação temporária de professores, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A oportunidade é para professores habilitados para atuação nas unidades escolares indígenas da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2026. Segundo as informações divulgadas […]