Líder de organização criminosa Neno Razuk é condenado a 15 anos de prisão

A 4ª Vara Criminal de Campo Grande condenou nesta segunda-feira (15), o deputado estadual da bancada de Dourados, Roberto Razuk Filho (Neno Razuk), do PL-MS, e outras 11 pessoas, por associação a uma organização criminosa ligada ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. O deputado foi condenado a 15 anos e 7 meses de prisão e poderá recorrer em liberdade.

Também foram condenados empresários, estudantes e assessores parlamentares ligados à organização criminosa que controlava o jogo do bicho no Estado. A acusação apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), aponta a prática de crimes como roubo majorado, exploração de jogos de azar e corrupção.

Investigações e Acusações

As investigações do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) apontam que Neno teria ampliado sua atuação em Campo Grande após a queda da família Name, antigo grupo que controlava o jogo do bicho na capital.

Ainda segundo as informações, foram condenados junto com o deputado, Gilberto Luis dos Santos e Manoel José Ribeiro, que já estão presos; Carlito Gonçalves Miranda e Taygor Ivan Moretto Pelissari, foragidos; José Eduardo Abduladah, que deve continuar em prisão domiciliar; Edilson Rodrigues Ferreira, Diogo Francisco, Valnir Queiroz Martinelli, Wilson Souza Goulart e Júlio Cezar Ferreira dos Santos, que terão o direito de recorrer em liberdade; e Mateus Aquino Júnior, que está sendo procurado.