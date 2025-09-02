Veículos de Comunicação
Início Dourados

LOTERIA

Lotofácil da Independência promete prêmio histórico de R$ 220 milhões

Jhonatan Xavier

Sorteio acontece no dia 6 de setembro / Foto: Reprodução/Agência Brasil
Sorteio acontece no dia 6 de setembro / Foto: Reprodução/Agência Brasil

A Lotofácil da Independência, concurso especial nº 3.480 da Loterias Caixa, vai sortear um prêmio recorde estimado em R$ 220 milhões, o mais alto já pago na história da modalidade. O sorteio acontece no sábado, 6 de setembro, em comemoração antecipada ao Dia da Independência do Brasil .

As apostas já estão disponíveis nas agências lotéricas ou via portal e aplicativo Loterias Caixa. O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50, e o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dentre 25 possíveis .

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor é proporcionalmente dividido entre os acertadores dos níveis inferiores, como 14 acertos, e assim por diante .

Também é possível participar por meio de bolões. Nessas apostas coletivas, o valor mínimo é de R$ 14, e cada cota deve custar ao menos R$ 4,50. Loterias que organizam os bolões podem cobrar taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota

