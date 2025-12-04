LRG Construtora prepara o lançamento do Portal do Sol I em Dourados

O Vitrine de Negócios desta quinta-feira (04) recebeu Mailson Santos, coordenador regional comercial MS da LRG Construtora, para falar do crescimento da empresa na cidade, além do pré-lançamento do Portal do Sol I.

Com mais de 25 anos com atuação nacional, a LRG Construtora é sinônimo de segurança, qualidade de vida e realização de sonhos. Integrando o seleto grupo das 100 maiores construtoras do Brasil, dedicamo-nos a transformar a vida de milhares de famílias por meio de empreendimentos residenciais, incluindo condomínios e loteamentos projetados com excelência.

A LRG Construtora tem sido um catalisador do desenvolvimento de cidades, gerando empregos e impulsionando o crescimento local. O compromisso da empresa com o desenvolvimento de seus colaboradores tem permitido que muitos realizem o sonho da casa própria.

Atualmente a empresa trabalha no lançamento do Portal do Sol I, em Dourados, com casas de dois e três quartos, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.

Confira a entrevista na íntegra: