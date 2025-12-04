Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

LRG Construtora prepara o lançamento do Portal do Sol I em Dourados

Jhonatan Xavier

Empresa integra as 100 maiores construtoras do Brasil / Foto: Massa FM Dourados
Empresa integra as 100 maiores construtoras do Brasil / Foto: Massa FM Dourados

O Vitrine de Negócios desta quinta-feira (04) recebeu Mailson Santos, coordenador regional comercial MS da LRG Construtora, para falar do crescimento da empresa na cidade, além do pré-lançamento do Portal do Sol I.

Com mais de 25 anos com atuação nacional, a LRG Construtora é sinônimo de segurança, qualidade de vida e realização de sonhos. Integrando o seleto grupo das 100 maiores construtoras do Brasil, dedicamo-nos a transformar a vida de milhares de famílias por meio de empreendimentos residenciais, incluindo condomínios e loteamentos projetados com excelência.

A LRG Construtora tem sido um catalisador do desenvolvimento de cidades, gerando empregos e impulsionando o crescimento local. O compromisso da empresa com o desenvolvimento de seus colaboradores tem permitido que muitos realizem o sonho da casa própria.

Atualmente a empresa trabalha no lançamento do Portal do Sol I, em Dourados, com casas de dois e três quartos, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos