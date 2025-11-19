Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Luís Poleis fala sobre o efeito cascata da Reforma Tributária e o futuro das empresas do Simples Nacional

Kátia Kuratone

O contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes, Luís Poleis. (Foto: Raíssa Vitória)
O contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes, Luís Poleis, foi o entrevistado desta quarta-feira (19/11) do quadro Vitrine de Negócios.

Na entrevista, Poleis, que é diretor da 3C Contabilidade, explicou sobre o efeito cascata da Reforma Tributária e o futuro das empresas do Simples Nacional. “Existe um mito de que a Reforma Tributária é só para o grande e mega empresário, mas não, a Reforma também é para o Simples Nacional”, afirma.

Confira a entrevista na íntegra:

