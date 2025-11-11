Veículos de Comunicação
Polícia

Mais de 1,5 tonelada de maconha é apreendida em caminhonete abandonada em Bela Vista

Kátia Kuratone

Segundo a polícia, ao todo, foram contabilizados 1.847 tabletes, totalizando 1.568 kg de maconha. (Divulgação PMMS)
Durante fiscalização no bairro Água Doce, região às margens do Rio Apa, guarnições do 11º Batalhão de Polícia Militar encontraram uma caminhonete branca abandonada, carregando uma grande quantidade de maconha. A ação ocorreu próximo à ponte sobre o Rio Apa, na Rodovia MS-384, trecho em Bela Vista e Antônio João.

Segundo a polícia, ao todo, foram contabilizados 1.847 tabletes, totalizando 1.568 kg de maconha. Durante a checagem, foi constatado que a caminhonete tinha registro de furto em São Paulo e possuía placas adulteradas.

Nenhum suspeito foi localizado durante as diligências na região. O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.

