CONTRABANDO

Mais de R$ 1 milhão em mercadorias ilegais são apreendidas nos distritos de Vila Vargas e Cruzaltina

Jhonatan Xavier

Material foi apreendido na ação / Foto: DOF/Divulgação
Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quinta-feira (18), nos distritos de Vila Vargas, em Dourados, e Cruzaltina, em Douradina, 13.350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam armazenados em dois entrepostos utilizados por criminosos.

Além dos cigarros, foram apreendidos diversos aparelhos de telefone celular, eletrônicos, roupas e produtos de perfumaria.

Os policiais chegaram aos locais após denúncia anônima indicando que as residências eram utilizadas para o armazenamento de mercadorias de origem ilícita. Durante as diligências, os militares constataram a veracidade das informações e localizaram grande quantidade de produtos contrabandeados e de descaminho.

Os materiais apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 1,1 milhão e encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Ponta Porã.

