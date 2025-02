Mais e 30 mil alunos iniciam ano letivo nas escolas municipais de Dourados

INVESTIGAÇÃO

Médica é condenada a devolver R$ 90 mil por não cumprir expediente

A Justiça condenou uma médica de Dourados a restituir R$ 90.820,11 aos cofres públicos por não cumprir integralmente sua jornada de trabalho no posto de saúde do bairro Parque das Nações II. Além da devolução dos salários, a profissional foi penalizada com multa civil de igual valor e teve seus direitos políticos suspensos por quatro […]