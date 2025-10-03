“Manhã Encantada” traz diversão para as crianças e fomento ao comércio local

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza no próximo sábado, 04 de outubro, a Manhã Encantada, um evento especial em comemoração ao Dia das Crianças. A programação acontece das 9h às 12h, na Praça Antônio João, com brinquedos, brincadeiras, doces, pipoca e cachorro-quente para a garotada.

Além de proporcionar lazer e momentos em família, a iniciativa também tem como objetivo fortalecer o comércio da cidade. “Eventos como a Manhã Encantada atraem as famílias para o centro, movimentam as lojas e contribuem para aquecer as vendas em uma das datas mais importantes do varejo. É um presente para as crianças, mas também um incentivo para a economia local”, destacou o presidente da ACED.

Os ingressos, em forma de vouchers, podem ser adquiridos nas empresas parceiras e também estarão disponíveis no dia do evento, na Avenida Presidente Vargas, na lateral da Praça Antônio João.

A Manhã Encantada conta com o patrocínio master do Sicoob Centro Sul MS, Unigran e Engepar.

São empresas apoiadoras, com vouchers disponíveis são: Mil Koisas Papelaria, Coperplan, Dio Santo, Titana Fashion, Lubfil, Açotelha, Comercial Dourados Materiais de Construção, Confiança Contabilidade, Golden Sementes, FG Informática e o Gabinete do Deputado Estadual Zé Teixeira.

O evento ainda conta com o apoio de: ABV Supermercados, Acesso Saúde, AçoFort, Agetran, Chip Carimbos, Comercio de Bebidas Gran Dourados, Contábil São Paulo, Cordil, Dale Carnegie, Engepar, Faculdade Anhanguera, Bello Alimentos, Gela Boca Sorvetes, Guarda Municipal de Dourados, Inflex, KNN Idiomas, Mercadão dos Óculos, Panificadora Cristal, Pão & Alegria, Pão Dourado, Plastfort, Prefeitura Municipal de Dourados, Realce Cosméticos, Sanesul e Uniodonto.