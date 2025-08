Manifestação em Dourados tem Bolsonaro em videochamada

Beneficente

8º Festa Jeca do Lar Ebenezer será no dia 9 de agosto

A 8ª Festa Jeca do Lar Ebenezer em Dourados será realizada no sábado, dia 9 de agosto, das 17h às 21h, com convites a R$ 5, incluindo uma cartela de bingo e sorteio de prêmios. As crianças até 13 anos não pagam. O Lar Ebenezer é uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes em Dourados. “Este […]