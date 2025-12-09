Veículos de Comunicação
Início Dourados

VIOLÊNCIA URBANA

Homem assassinado no centro de Dourados era de Maracaju e tinha de 37 anos

Maracajuense de 37 anos é morto em Dourados; casal é preso no mesmo dia após confessar o crime. Conheça os detalhes!

Adriano Hany

Local onde o maracajuense de 37 anos foi morto sob a marquise de um supermercado no centro de Dourados. Foto: Osvaldo Duarte / Dourados News
Local onde o maracajuense de 37 anos foi morto sob a marquise de um supermercado no centro de Dourados. Foto: Osvaldo Duarte / Dourados News

O Maracajuense Lucio Alfonso Cardoso, de 37 anos, foi identificado como a vítima do homicídio registrado na madrugada de 5 de dezembro, em Dourados. O crime aconteceu sob a marquise de um supermercado na Avenida Joaquim Teixeira Alves, na região central da cidade, e ganhou novos contornos após a confissão de um dos suspeitos no mesmo dia.

O corpo foi encontrado por populares por volta das 5h, em meio a uma grande quantidade de sangue espalhada pelo local. A vítima vestia bermuda preta e camiseta cinza. Desde o início, a cena indicava extrema violência: havia perfurações no pescoço e na lateral do tórax, sugerindo golpes de faca, além de ferimentos na cabeça, compatíveis com agressões por objeto contundente, como barra de ferro ou pedaço de madeira. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Imol para exame de necropsia, que deve confirmar oficialmente a causa da morte.

Num primeiro momento, a vítima foi tratada como homem em situação de rua, com suspeita de ser oriundo de Ponta Porã. No entanto, a Polícia Civil avançou nas investigações e, já na terça-feira (9), confirmou a identidade de Lucio Alfonso Cardoso, natural de Maracaju, reforçando a dimensão do caso para as duas cidades ligadas à trajetória da vítima.

Prisão dos Suspeitos e Confissão

Ainda na manhã do dia do crime, a Polícia Militar prendeu na região da Praça do Cinquentenário o casal apontado como responsável pelo homicídio. Itamar Souza dos Santos, de 30 anos, foi detido ao lado da companheira, Rosineide, de 32 anos. Durante o depoimento à Polícia Civil, ele confessou ter matado Lucio. Segundo relato do suspeito, a motivação foi passional, associada a ciúmes.

Conforme apuração policial, Lucio, Itamar e Rosineide circulavam pela região central de Dourados, consumindo álcool e entorpecentes ao longo da noite. Depois, o trio seguia pela área da Joaquim Teixeira Alves quando o casal começou a discutir. Nesse momento, Itamar se afastou, deixando a companheira e a vítima a sós sob a marquise do supermercado.

Ao retornar, de acordo com o depoimento, ele ouviu de Rosineide que ela havia se relacionado com Lucio instantes antes. A partir daí, a discussão se intensificou. Itamar se apossou de uma faca e desferiu vários golpes contra o maracajuense de 37 anos. Em seguida, utilizou outro objeto, possivelmente um pedaço de pau, para continuar as agressões, o que resultou na morte da vítima ainda no local.

Após o crime, o casal deixou a área do supermercado e seguiu para a Praça do Cinquentenário. No entanto, as diligências rápidas da Polícia Militar levaram à localização dos dois e à prisão em flagrante poucas horas depois do homicídio. Ambos foram encaminhados à Depac, onde Itamar foi autuado como autor do homicídio e Rosineide passou a responder como coautora.

Investigação e Implicações

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que agora aprofunda a análise da dinâmica do crime e das responsabilidades individuais. Ao mesmo tempo, a confirmação de que a vítima é um morador de Maracaju, morto em situação de extrema violência em Dourados, reforça a percepção de vulnerabilidade de pessoas em situação de rua e expostas ao uso de álcool e drogas em áreas centrais das cidades.

