Homem assassinado no centro de Dourados era de Maracaju e tinha de 37 anos

O Maracajuense Lucio Alfonso Cardoso, de 37 anos, foi identificado como a vítima do homicídio registrado na madrugada de 5 de dezembro, em Dourados. O crime aconteceu sob a marquise de um supermercado na Avenida Joaquim Teixeira Alves, na região central da cidade, e ganhou novos contornos após a confissão de um dos suspeitos no mesmo dia.

O corpo foi encontrado por populares por volta das 5h, em meio a uma grande quantidade de sangue espalhada pelo local. A vítima vestia bermuda preta e camiseta cinza. Desde o início, a cena indicava extrema violência: havia perfurações no pescoço e na lateral do tórax, sugerindo golpes de faca, além de ferimentos na cabeça, compatíveis com agressões por objeto contundente, como barra de ferro ou pedaço de madeira. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Imol para exame de necropsia, que deve confirmar oficialmente a causa da morte.

Num primeiro momento, a vítima foi tratada como homem em situação de rua, com suspeita de ser oriundo de Ponta Porã. No entanto, a Polícia Civil avançou nas investigações e, já na terça-feira (9), confirmou a identidade de Lucio Alfonso Cardoso, natural de Maracaju, reforçando a dimensão do caso para as duas cidades ligadas à trajetória da vítima.

Prisão dos Suspeitos e Confissão

Ainda na manhã do dia do crime, a Polícia Militar prendeu na região da Praça do Cinquentenário o casal apontado como responsável pelo homicídio. Itamar Souza dos Santos, de 30 anos, foi detido ao lado da companheira, Rosineide, de 32 anos. Durante o depoimento à Polícia Civil, ele confessou ter matado Lucio. Segundo relato do suspeito, a motivação foi passional, associada a ciúmes.