Marcha para Jesus deve reunir centena de fiéis neste sábado

A Marcha para Jesus 2025 chega a Dourados em clima de expectativa e compromisso espiritual. Organizada por instituições cristãs locais, a caminhada promete unir fé, música e manifestações culturais num ato público de louvor que se tornará ponto de encontro para cristãos de diversas denominações. A programação inclui apresentações musicais, pregações e momentos de oração ao longo do percurso pelas principais vias da cidade.

Entrevistado programa Microfone Aberto desta sexta-feira (17), o pastor Adriano, do Conselho de Pastores de Dourados (Conped) conta que o evento busca envolver não apenas os fiéis que participarão presencialmente, mas também a comunidade em geral. O evento conta com palcos e pontos de concentração, além de estrutura de som e equipes de apoio para garantir organização e segurança aos presentes.

“O evento tem caráter ecumênico, onde todos os cristãos, protestantes, evangélicos e demais vertentes, estão convidados a participar, independentemente de filiação denominacional. A expectativa é de que o evento promova unidade, testemunho e impactos positivos no convívio comunitário”, destaca.

A Marcha para Jesus 2025 em Dourados tem início às 16h deste sábado (18), e trata-se de um momento simbólico de fé que busca exaltar a presença cristã no cotidiano da cidade.

“Será um grande movimento de fé, adoração e unidade. Esperamos reunir milhares de pessoas em Dourados para declarar o nome de Cristo sobre a cidade. Nossa concentração é às 16h no Parque Arnulpho Fioravante e como atrações principais temos a presença da Pastora Fernanda Brum e do Jadson Moreno”, afirma.

O evento é aberto a toda a comunidade.