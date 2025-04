Márcio de Camillo faz homenagem a Geraldo Roca em show gratuito em Dourados

O cantor e compositor Márcio de Camillo apresenta em Dourados o espetáculo ‘Do Litoral Central do Brasil: Márcio de Camillo canta Geraldo Roca’, uma emocionante homenagem ao compositor Geraldo Roca, falecido em 2015.

O evento acontece neste sábado (5), às 20h, no Cine Auditório Wilson Biasotto, localizado na Unidade 1 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A entrada é gratuita e aberta ao público.

Geraldo Roca é autor de clássicos como “Trem do Pantanal”, composta em parceria com Paulo Simões. Sua obra transita entre diversos gêneros, como chamamés, polcas, rock e baladas, influenciando gerações de artistas do Centro-Oeste e de todo o Brasil.

O show em Dourados contará com a mesma formação que brilhou nos palcos da capital paulista, trazendo Márcio de Camillo (voz, viola e violão de aço), Denise Ferrari (voz e cello), Nath Calan (voz, bateria e percussão) e Tiago Sormani (voz, flauta, teclado e saxofone).