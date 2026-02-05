Veículos de Comunicação
Início Dourados

ANIVERSÁRIO

Massa FM Dourados completa um ano com comunicação multiplataforma e sorteio de prêmios

Em 12 meses, a Massa FM 90.3 estruturou uma proposta moderna, ganhou as ruas, consolidou presença no ambiente digital e passou a gerar movimento tanto para ouvintes quanto para empresas parceiras.

Kátia Kuratone

Estúdio da Rádio Massa FM em Dourados. (Foto: Raissa Vitória)
Estúdio da Rádio Massa FM em Dourados. (Foto: Raissa Vitória)

A chegada da Massa FM a Dourados, há um ano, marcou uma nova fase para o mercado de comunicação da maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Mais do que inaugurar uma frequência, a emissora passou a atuar com um modelo baseado em conteúdo multiplataforma, conectando rádio, portal de notícias e redes sociais para ampliar a visibilidade das marcas e fortalecer a relação com o público.

Em 12 meses, a Massa FM 90.3 estruturou uma proposta moderna, ganhou as ruas, consolidou presença no ambiente digital e passou a gerar movimento tanto para ouvintes quanto para empresas parceiras. A estratégia é integrar canais e transformar audiência em resultado.

“Trouxemos para Dourados uma comunicação multiplataforma, conectando rádio, site e redes sociais para ampliar a visibilidade e apoiar os resultados dos clientes”, afirma o gerente geral da Massa FM Dourados, Ginez Cesar.

Ginez Cesar no estúdio da Rádio Massa FM Dourados. (Foto: Raissa Vitória)
Rodrigo Pirola no estúdio da Rádio Massa FM em Dourados. (Foto: Raissa Vitória)

O reflexo desse posicionamento pode ser visto nas ruas, com participação ativa do público e uma conexão cada vez mais forte com a comunidade. As blitz promocionais, invasões em empresas parceiras e ações externas têm contribuído para aumentar o fluxo de clientes e fortalecer marcas locais.

Dentro do estúdio, a programação também abre espaço para histórias que inspiram, criam oportunidades e fomentam negócios diariamente, sempre com o propósito de gerar impacto real para os clientes e para a comunidade.

Entre as iniciativas de maior repercussão está o projeto a Casa dos Sonhos Engepar, projeto que em Dourados dará uma casa novinha, totalmente mobiliada, transformando a vida de uma família. Outro destaque é o Meu Negócio, Meu Sucesso, que vai entregar um trailer de lanches novo, com assessoria direta do Sebrae, criando uma oportunidade concreta para mudar a realidade de uma família por meio do empreendedorismo. Só para 2026, o grupo está projetando dar mais de R$ 2 milhões em prêmios nos municípios onde atua.

Sorteio de iPhone marca aniversário

Para celebrar o primeiro aniversário nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, a emissora preparou uma ação especial: o sorteio de um iPhone 17 Pro Max. A campanha “Tô Precisando de um iPhone Massa” foi lançada em parceria com o corretor de imóveis e empreendedor Eduardo Mozun.

“Quem é ouvinte da Massa, quem é douradense, quem é da região merece um iPhone. É um presente nosso em parceria com a Massa FM, que está implantando um projeto diferente de rádio aqui no Estado”, ressaltou Mozun.

Ao longo do último ano, a rádio estreou uma programação leve, voltada ao público local, com música, informação jornalística, entretenimento e promoções. A proposta é fortalecer continuamente a conexão com ouvintes e parceiros.

“Seguimos trabalhando para oferecer uma comunicação com credibilidade, qualidade e informação, sempre próximos da comunidade e do mercado local”, completa Ginez Cesar.

Chegada do Grupo RCN reforça expansão em Mato Grosso do Sul

O dia 5 de fevereiro também marca a chegada do Grupo RCN de Comunicação a Dourados, responsável pela administração da filial da rádio e do portal de notícias rcn.com.br.

“A chegada da Massa FM Dourados é resultado de muitos anos de planejamento para implantar uma emissora em frequência modulada em uma das regiões mais estratégicas do Estado e representa a concretização de um projeto de longo prazo. Neste primeiro ano fizemos muitos parceiros e concretizamos negócios importantes”, destacou o diretor executivo do grupo, Estêvão Congro.

Congro também ressalta o momento de crescimento da empresa. “O Grupo RCN é um grupo tradicional, com quase 80 anos de atuação, que sempre buscou inovar e acompanhar a evolução da comunicação. Temos ampliado nossa presença em Mato Grosso do Sul e Dourados é uma praça estratégica dentro desse movimento. Nossa expectativa é seguir investindo em projetos que contribuam com o desenvolvimento local e aproximem empresas e comunidade”, afirmou.

A história do grupo começou com a fundação do Jornal do Povo, em 1949, em Três Lagoas. Hoje, além de diferentes plataformas de comunicação, o RCN também conta com outras duas emissoras da rede no Estado: a Massa FM Campo Grande 93,7 e a Massa FM Três Lagoas 93,3, reforçando sua presença regional.

A Massa FM 90.3 Dourados está localizada na Avenida Weimar Torres, região central da cidade.

