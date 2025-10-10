Massa FM Dourados e parceiros realizam promoção Especial do Dia da Criança

Para comemorar o Dia da Criança, celebrado neste domingo, dia 12 de outubro, a Massa FM Dourados e os parceiros promoveram uma tarde com vários prêmios para os ouvintes.

“Viemos do bairro Novo Horizonte. Estava ouvindo quando a locutora anunciou que iriam começar a distribuição dos picolés, chamei meus netos e viemos. Aproveito e já levo eles para passear e tomar picolé”, afirmou o vô brincando.

A Sorveteria do Alemão promoveu, mais um vez, distribuição de centenas de picolés na frente da Massa FM em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no Centro da cidade.

Também foram sorteados prêmios dos parceiros: Panificadora Jumbo, Quitutes Sabor de Casa, El Shaday Papelaria, Sucos Prats, Atacadão dos óculos e Casa de Bolos.

Durante a semana também foram sorteadas bicicletas para os ouvintes que participaram da promoção por meio do sorteio.