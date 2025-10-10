Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Prêmios

Massa FM Dourados e parceiros realizam promoção Especial do Dia da Criança

Kátia Kuratone

Para comemorar o Dia da Criança, celebrado neste domingo, dia 12 de outubro, a Massa FM Dourados e os parceiros promoveram uma tarde com vários prêmios para os ouvintes. (Foto: Kátia Kuratone)
Para comemorar o Dia da Criança, celebrado neste domingo, dia 12 de outubro, a Massa FM Dourados e os parceiros promoveram uma tarde com vários prêmios para os ouvintes. (Foto: Kátia Kuratone)

Para comemorar o Dia da Criança, celebrado neste domingo, dia 12 de outubro, a Massa FM Dourados e os parceiros promoveram uma tarde com vários prêmios para os ouvintes.

“Viemos do bairro Novo Horizonte. Estava ouvindo quando a locutora anunciou que iriam começar a distribuição dos picolés, chamei meus netos e viemos. Aproveito e já levo eles para passear e tomar picolé”, afirmou o vô brincando.

A Sorveteria do Alemão promoveu, mais um vez, distribuição de centenas de picolés na frente da Massa FM em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no Centro da cidade.

Também foram sorteados prêmios dos parceiros: Panificadora Jumbo, Quitutes Sabor de Casa, El Shaday Papelaria, Sucos Prats, Atacadão dos óculos e Casa de Bolos.

Durante a semana também foram sorteadas bicicletas para os ouvintes que participaram da promoção por meio do sorteio.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos