Massa FM Dourados vai sortear um Iphone 17 Pro Max

A Campanha Tô Precisando de um Iphone Massa foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (5), às 17h17. A Massa FM Dourados em parceria com o Eduardo Mozun vai sortear um Iphone 17 Pro Max.

Para participar é muito fácil:

Passe no estúdio da Massa FM (Weimar Torres – Centro). Tire uma selfie no Orelhão da Massa Posta no seu Insta marcando @massafmdourados E chama no WhatsApp: (67) 99820-9099 pra confirmar sua participação

Ah! Já aproveita e conta num áudio por que você merece ganhar esse iPhone massa demais!!

O ouvinte Nei Nobre passou pelo estúdio da Massa tirou foto, garantiu sua participação e está concorrendo!

Promoção válida para Dourados e região.

Patrocínio: Eduardo Mozun – Corretor de Imóveis

Realização: Massa FM 90.3 & Grupo RCN