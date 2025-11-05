Veículos de Comunicação
Início Dourados

Campanha

Massa FM Dourados vai sortear um Iphone 17 Pro Max

Kátia Kuratone

A Massa FM Dourados em parceria com o Eduardo Mozun vai sortear um Iphone 17 Pro Max. (Foto: Kátia Kuratone)
A Campanha Tô Precisando de um Iphone Massa foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (5), às 17h17. A Massa FM Dourados em parceria com o Eduardo Mozun vai sortear um Iphone 17 Pro Max.

Para participar é muito fácil: 

  1. Passe no estúdio da Massa FM (Weimar Torres – Centro).
  2. Tire uma selfie no Orelhão da Massa
  3. Posta no seu Insta marcando @massafmdourados
  4. E chama no WhatsApp: (67) 99820-9099 pra confirmar sua participação

Ah! Já aproveita e conta num áudio por que você merece ganhar esse iPhone massa demais!! 

O ouvinte Nei Nobre passou pelo estúdio da Massa tirou foto, garantiu sua participação e está concorrendo!

Promoção válida para Dourados e região.

Patrocínio: Eduardo Mozun – Corretor de Imóveis

Realização: Massa FM 90.3 & Grupo RCN

