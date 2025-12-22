Mato Grosso do Sul confirma 20 óbitos por dengue em 2025

A SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou mais duas vítimas e subiu para 20 o número de casos de morte por dengue em 2025, em Mato Grosso do Sul. O estado ainda acumulou 8.430 casos confirmados de Dengue no ano de 2025, conforme o boletim referente à 50ª semana epidemiológica.

O total de casos prováveis da doença transmitida pelo Aedes aegypti chegou a 14.171. A situação de saúde pública é agravada pelo número de fatalidades: 20 óbitos já foram confirmados em decorrência da Dengue, com outros nove permanecendo sob investigação.

As mortes foram registradas em 16 municípios do estado, incluindo Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande e Antônio João. Nove das vítimas fatais possuíam algum tipo de comorbidade.

Apesar dos dois casos aparecerem no Boletim Epidemiológico mais recente, os óbitos foram registrados há mais de seis meses. As vítimas são dois homens, um de 64 anos, morador em Iguatemi, que faleceu no dia 28 de maio e tinha hipertensão arterial. E outro de 76 anos, que morava em Antônio João, e além de pressão alta, tinha também doença renal crônica e hepatopatias.

Do total de óbitos, mais da metade das pessoas eram idosas com idades entre 63 e 88 anos; oito tinham idades entre 24 e 58 anos; e uma era criança de 12 anos. Além disso, nove mortes ainda estão em investigação para saber se a causa também foi dengue.

Atenção

No Estado, 54 municípios estão em alerta para alta incidência, que é quando a cidade registra acima de 300 casos por 100 mil habitantes. No topo do ranking está Jateí – cidade que fica a 70 km de Dourados, que tem 3,5 mil moradores e notificou 264 casos prováveis.

Já 16 cidades que tem entre 100 e 300 casos por 100 mil habitantes, tem incidência considerada média; e oito tem índice baixo, ou seja, menos de 100 casos para cada 100 mil habitantes. É o caso de Dourados, com 216 notificações.