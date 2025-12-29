Matrículas na rede municipal de ensino começam dia 05 de janeiro

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), inicia na próxima segunda-feira (5/01), o período de pré-matrículas para novos alunos da Rede Municipal de Ensino. A medida foi regulamentada por Resolução publicada no Diário Oficial do Município e estabelece as normas para ingresso nos Centros de Educação Infantil (CEIMs) e Escolas Municipais no ano letivo de 2026.

Conforme as informações divulgadas pela Prefeitura, o processo tem como objetivo democratizar o acesso à educação pública, além de tornar o procedimento mais ágil e organizado por meio do Sistema Informatizado de Matrículas do Município. As inscrições devem ser realizadas, preferencialmente, pela internet, no portal oficial da Prefeitura de Dourados, na opção Matrícula Digital (CLIQUE AQUI), mas também haverá atendimento presencial.

O atendimento presencial ocorre a partir de segunda-feira, dia 5, no auditório da Prefeitura de Dourados, na Rua Coronel Ponciano, nº 1700, Parque dos Jequitibás, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, além das unidades escolares da Rede Municipal, que atenderão das 7h30 às 13h30.

O primeiro período de pré-matrícula segue de 5 a 16 de janeiro, com a primeira designação dos estudantes prevista para o dia 19 de janeiro. A efetivação das matrículas ocorrerá entre os dias 20 e 23 de janeiro. Já o segundo período de inscrições será de 20 a 23 de janeiro, com nova designação em 26 de janeiro e efetivação das matrículas entre 27 e 30 de janeiro.

Para realizar a pré-matrícula, é obrigatório indicar as opções de CEIM ou Escola Municipal de preferência, bem como o ano que o estudante irá cursar. A distribuição das vagas seguirá critérios estabelecidos em edital, priorizando situações de vulnerabilidade social, vínculos familiares na mesma unidade escolar e outros requisitos definidos pela Secretaria Municipal de Educação.