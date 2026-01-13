Medicamentos para emagrecer são apreendidos dentro do estepe em rodovia de MS

Uma carga de medicamentos para emagrecimento, de venda proibida no Brasil, foi apreendida durante uma fiscalização de trânsito na rodovia MS-386, em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados -, na tarde desta segunda-feira (12). Os produtos estavam escondidos dentro do compartimento do estepe de um carro abordado no km 116 da rodovia, próximo à base de fiscalização de Sanga Puitã.

Segundo a polícia, ao vistoriar o veículo, os agentes perceberam algo irregular no compartimento onde normalmente fica o pneu reserva. Ao abrirem o local, encontraram dezenas de canetas injetáveis e outros medicamentos de origem estrangeira, além de um aspirador robô de alto valor. Todo o material estava oculto no estepe.

A mercadoria foi avaliada em mais de R$ 88 mil, enquanto o veículo foi estimado em R$ 40 mil, somando um prejuízo superior a R$ 128 mil. Foram apreendidos 85 unidades de tirzepatida TG 15 mg, 20 unidades de tirzepatida TG 10 mg, cinco unidades de tirzepatida Tirzec 15 mg, seis unidades de retratutide 40 mg e um aspirador robô Xiaomi X20 Pro.

De acordo com as autoridades, esses medicamentos não podem ser comercializados no país. O motorista informou que adquiriu os produtos no Paraguai e que a carga seria levada até o estado de São Paulo, mediante pagamento pelo transporte.

O condutor, o carro e toda a mercadoria foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde o caso será investigado. Ele poderá responder por crime de contrabando.