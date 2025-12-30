Médico esclarece mitos sobre saúde ocular e fala sobre a catarata

O “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (30) recebeu o médico oftalmologista Guilherme Bonini para falar sobre a saúde dos olhos. O médico fala a importância das consultas de rotina na prevenção de doenças oculares, bem como os cuidados e hábitos diários que podem ajudar na saúde ocular.

Segundo ele, para quem fica muito tempo em frente de telas, seja computador ou celular, é fundamental fazer pequenas pausas ao longo do dia, para descansar a visão.

Dr. Guilherme também esclareceu alguns mitos em relação à visão, destacou os cuidados com a saúde ocular de crianças e falou sobre a catarata.

A doença é a principal causa de cegueiras atualmente, mas que é reversível com cirurgia. Um procedimento seguro, rápido e eficaz.

Há quase 16 anos atendendo em Dourados, ele também é o responsável pelas cirurgias de catarata no Sistema Único de Saúde (SUS) em Dourados.

Confira a entrevista na íntegra: