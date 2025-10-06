Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Acidente em piscina!

Menina de 5 anos é resgatada, após afogamento em área de lazer em Dourados 

Kátia Kuratone

Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário será notificado e terá um prazo de 30 dias para regularizar o espaço.  (Divulgação/Sejusp)
Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário será notificado e terá um prazo de 30 dias para regularizar o espaço.  (Divulgação/Sejusp)

Uma menina de 5 anos se afogou, na tarde desta segunda-feira (6), em uma área de lazer que funcionava sem certificações obrigatórias do Corpo de Bombeiros. 

“O local não tinha nenhum preventivo contra incêndio, pânico e outros riscos, que incluem essa piscina, que não tinha boia e importante destacar que não tinha as certificações obrigatórias do Corpo de Bombeiros. Uma ocorrência triste que poderia ter acabado em tragédia”, informou a Tenente do Corpo de Bombeiros, Beatriz.

No local no Jardim Piratininga, em Dourados, acontecia uma festa de aniversário com adultos e crianças, no momento do ocorrido. A menina foi encaminhada estabilizada ao Hospital da Vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário será notificado e terá um prazo de 30 dias para regularizar o espaço. 

Alerta!

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que espaços com piscinas e áreas de lazer estejam devidamente regularizados e sigam todas as normas de segurança.

A corporação também orienta os pais e responsáveis a redobrarem a atenção com crianças em locais que tenham acesso à água.

Ainda de acordo com a Tenente, uma pessoa que possuía noções de primeiros socorros prestou atendimento inicial à criança até a chegada das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros. “O que foi essencial para ela estar viva até agora”.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos