Menina de 5 anos é resgatada, após afogamento em área de lazer em Dourados 

Uma menina de 5 anos se afogou, na tarde desta segunda-feira (6), em uma área de lazer que funcionava sem certificações obrigatórias do Corpo de Bombeiros.

“O local não tinha nenhum preventivo contra incêndio, pânico e outros riscos, que incluem essa piscina, que não tinha boia e importante destacar que não tinha as certificações obrigatórias do Corpo de Bombeiros. Uma ocorrência triste que poderia ter acabado em tragédia”, informou a Tenente do Corpo de Bombeiros, Beatriz.

No local no Jardim Piratininga, em Dourados, acontecia uma festa de aniversário com adultos e crianças, no momento do ocorrido. A menina foi encaminhada estabilizada ao Hospital da Vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário será notificado e terá um prazo de 30 dias para regularizar o espaço.

Alerta!

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que espaços com piscinas e áreas de lazer estejam devidamente regularizados e sigam todas as normas de segurança.

A corporação também orienta os pais e responsáveis a redobrarem a atenção com crianças em locais que tenham acesso à água.

Ainda de acordo com a Tenente, uma pessoa que possuía noções de primeiros socorros prestou atendimento inicial à criança até a chegada das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros. “O que foi essencial para ela estar viva até agora”.