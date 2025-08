Menino morre atropelado ao tentar atravessar avenida no centro de Caarapó

Uma tragédia comoveu a população de Caarapó – cidade localizada a 50km de Dourados – na manhã desta sexta-feira (1º). Um menino, de quatro anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete S10 prata, no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Duque de Caxias, em frente à Prefeitura.

Segundo informações do CaarapoNews, o menino e o irmão, de seis anos, estavam com a mãe aguardando o pai, que estava na unidade da Sanesul. A mãe foi até o banheiro público da Praça Central, localizada do outro lado da avenida, e pediu para que os filhos esperassem no local. No entanto, o menino se afastou do irmão e tentou atravessar a via para ir atrás da mãe, sendo atingido pela caminhonete que trafegava pela avenida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil e a Perícia Científica, que iniciaram os procedimentos de investigação para apurar a dinâmica do acidente.

A caminhonete envolvida no atropelamento seguia de Dourados em direção a Amambai.

De acordo com informações, a família do menino havia se mudado há apenas três dias de uma fazenda para a cidade de Caarapó.