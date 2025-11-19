Veículos de Comunicação
Menor envolvido na morte de padre em Dourados é encaminhado para a Unei 

Kátia Kuratone

O adolescente de 17 anos, acusado de ter participação na morte do padre Alexsandro da Silva Lima, em Dourados, foi encaminhado para a Unidade Educacional de Internação (Unei) Laranja Doce. Segundo a polícia, ele teria dado apoio a Leanderson de Oliveira Júnior, de 18 anos, apontado pela polícia como o autor direto do latrocínio (roubo seguido de morte). Os dois teriam arquitetado juntos o ataque ao padre e roubo do veículo. Leanderson foi encaminhado para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

De acordo com a investigação policial, quando o adolescente chegou ao local, Leanderson já havia desferido os golpes fatais contra a vítima e então o menor auxiliou ele e fugiu junto, no carro do sacerdote. 

No domingo (16), audiência de custódia resultou na liberação de três dos cinco indivíduos detidos inicialmente. De acordo com a decisão judicial, as duas adolescentes de 17 anos e o jovem João Victor Martins Viera, de 18 anos, foram colocados em liberdade, após análise do material apresentado até o momento. 

