Mesa Brasil atende cerca de 10 mil pessoas por semana em Dourados

Segundo informações da Rede PENSSAN, atualmente mais de 33 milhões de brasileiros passam fome no país, além disso, o Brasil está entre os países com maiores índices de perdas e desperdício de alimentos. Desde 1994 o Sesc contribui para mudar esse cenário através do Programa Mesa Brasil, a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina que combate a fome e o desperdício, a partir de doações de parceiros, e contribui para a garantia da segurança alimentar e nutricional de crianças, jovens, adultos e idosos, em situação de vulnerabilidade, em todo o Brasil.

A nutricionista do Sesc Dourados, Thainá Tomazetto, foi a entrevistada do Programa Microfone Aberto desta sexta-feira (25) e falou sobre as formas de contribuir com a ação que atende semanalmente, cerca de 10 mil em Dourados, não apenas com alimentos, mas com orientações e doações de agasalhos, roupas e brinquedos.

Confira a entrevista na íntegra: