Mestre na viola caipira, Dito Freitas morre em Dourados

O violeiro Benedito Rodrigues de Freitas, mais conhecido como Dito Freitas, morreu em Dourados nesta segunda-feira (6). Aos 84 anos, ele estava em casa com a família e enfrentava problemas de saúde.

Ele nasceu no dia 25 de março de 1941 no interior de São Paulo e teve quatro álbuns lançados, com letras que exaltam as belezas naturais de Mato Grosso do Sul.

Além da música, Dito Freitas trabalhou como técnico em eletrônica em Itaporã até se aposentar. Em 2004, retornou a Dourados com sua esposa, Izaulinda de Andrade Freitas, com quem foi casado por 61 anos.

Em 2022, o violeiro participou da programação do “Dourados Brilha” com apresentação na Praça Antônio João.