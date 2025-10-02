"Mexa-se por elas" promove exames gratuitos em Dourados

O Programa Microfone Aberto desta quinta-feira (02/10) recebeu Sandra Giselly Amaral Assunção, diretora-presidente da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), que falou sobre as ações do Outubro Rosa com uma programação especial voltada à conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama.

Um dos destaques será a 1ª ação social “Mexa-se por Elas”, organizada pela Funed em parceria com as equipes Multiprofissionais na Atenção Primária da Saúde (Emulti) e instituições, que será realizada na sexta-feira (3) e sábado (4) no complexo esportivo Jorge Antônio Salomão (Jorjão), no Jardim Água Boa.

A ação reúne praticas esportivas, música ao vivo, palestras e a realização gratuitas de exames preventivos.

Confira a entrevista na íntegra: