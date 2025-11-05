Mineradora  realiza feirão de emprego com mais de 100 vagas em Corumbá

Começa amanhã em Corumbá, um feirão de empregos, promovido pela Lhg Mining com mais de 100 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação. O evento será realizado nos dias 6, 7 e 8 de novembro na Associação Comercial e Empresarial de Corumbá, das 9h às 18h30 (nos dias 6 e 7) e das 9h às 12h no sábado (8). Os interessados também podem se inscrever pela internet.

Referência em mineração desde 2022, a Lhg Mining nasceu com o compromisso de impulsionar o setor, gerar empregos e oferecer uma solução integrada para uma cadeia de produção de aço mais sustentável. Com sede e operações em Mato Grosso do Sul, a companhia atua nas minas de Santa Cruz e Urucum, localizadas nos municípios de Corumbá e Ladário.

Vagas

Mais da metade das oportunidades são destinadas ao setor de transporte fluvial e navegação no Rio Paraguai, com 80 vagas para marinheiros de máquinas e convés, capitães, pilotos, condutores e cozinheiros.

Segundo a empresa, na área de manutenção, as vagas variam conforme o nível de experiência. São 17 oportunidades para operadores de máquinas nível 3, que atuarão com carregadeiras, retroescavadeiras e tratores, e 10 vagas para operadores nível 4, que exigem domínio completo das máquinas utilizadas na mineração.

Também há oportunidades em manutenção industrial e equipamentos móveis, com vagas para mecânicos, técnicos mecânicos, técnicos especializados, eletricistas, motoristas de carreta, supervisores de produção e usina, operadores de sala de controle, técnicos de segurança, bombeiros civis, analistas de logística, vigilantes e operadores de almoxarifado.

As contratações serão tanto para início imediato quanto para formação de banco de talentos. Os profissionais selecionados terão acesso a benefícios como vale-alimentação, refeição no local de trabalho, plano de saúde, assistência odontológica, auxílio-creche, hospedagem, vale-gás e participação nos lucros da empresa.

Para participar do processo seletivo, é necessário ensino fundamental completo e disponibilidade para residir em Corumbá.