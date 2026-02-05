Veículos de Comunicação
SAÚDE

Ministério da Saúde realiza solenidade para anunciar a construção da Policlínica Regional de Dourados

Kátia Kuratone

O investimento é R$ 22.629.351,08 no projeto, sendo R$ 17.000.010,00 em recursos do Governo Federal através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida de R$ 5.629.257,08 da Prefeitura. (Foto: Reprodução projeto)
Nesta sexta-feira (6), a partir das 8h30, na Câmara Municipal, acontece a solenidade que marcará o anúncio oficial da construção da Policlínica Regional de Dourados. Segundo divulgado pela Prefeitura de Dourados, a Superintendência do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul realiza a solenidade.

O projeto foi viabilizado junto ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Saúde. A proposta é que a construção de uma policlínica médica substitua os serviços de consultas com especialistas, que hoje, é oferecido no Posto de Atendimento Médico (PAM).

O investimento é R$ 22.629.351,08 no projeto, sendo R$ 17.000.010,00 em recursos do Governo Federal através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida de R$ 5.629.257,08 da Prefeitura. Dourados está entre os 55 municípios brasileiros contemplados pelo governo federal para a implantação desse tipo de unidade de saúde.

O aviso de homologação e adjudicação da Concorrência Eletrônica nº 012/2025 foi publicado pela Prefeitura de Dourados na semana passada, no Diário Oficial. A empresa vencedora do certame foi a Trento Soluções em Construções Ltda., responsável pela execução do projeto. 

“A garantia de uma saúde pública de qualidade, gratuita é um compromisso do nosso governo, ou seja, com responsabilidade social cuidando das pessoas, destinando investimentos na construção de locais para o atendimento humanizado e acolhedor. Essa é mais uma conquista para a saúde, beneficiando diretamente a população”, reforçou o prefeito Marçal Filho.

A nova policlínica vai ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, contribuindo para a redução de filas, fortalecimento da atenção secundária e melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos em Dourados.

As policlínicas que integram o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023–2026) são unidades de atenção especializada à saúde, com abrangência regional, implantadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas unidades ofertarão consultas presenciais e teleconsultas em diversas especialidades, além de serviços de diagnóstico e terapias em nível ambulatorial, contribuindo para a ampliação da resolutividade, do cuidado integrado em saúde e do atendimento em ato único.

A proposta é que a nova estrutura integre à rede regional de atenção à saúde, atuando de forma complementar e contínua ao trabalho desenvolvido pela Atenção Primária em Saúde, fortalecendo o atendimento especializado e garantindo mais qualidade e agilidade nos serviços prestados à população de Dourados e região.

